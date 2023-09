Cds – Inter, per Arnautovic stop di almeno 2 mesi. Ricorso al mercato non escluso: i nomi

Solo gli esami chiariranno quanto tempo rimarrà ai box Marko Arnautovic, ma la sensazione è che lo stop non sarà breve. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è difficile pensare che l'austriaco possa rivedere il campo prima di novembre, ma il timore è che lo stop possa essere perfino superiore ai due mesi. "In ogni caso, si tratta di un problema per Inzaghi, costretto a limitare le rotazioni in attacco. Ora gli restano soltanto Lautaro, Thuram e Sanchez. Le prime scelte continueranno ad essere l’argentino e il francese, solo che il Toro, sempre titolare in queste prime gare, comincia ad accusare la stanchezza e rischia di arrivare cotto alla seconda pausa del campionato".