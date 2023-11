Inter su Konaté? Non solo: “Gli agenti di questo giovane hanno già parlato con Marotta”

Il Salisburgo è da sempre grande fabbrica di talenti. Ecco perché l'Inter, che stasera sarà ospite degli austriaci in Champions League, attenzionerà diversi pezzi pregiati della squadra di Struber, come scrive Tuttosport: "Davanti a 30 mila spettatori, con la Red Bull Arena che farà registrare il tutto esaurito, i campioni d’Austria del Red Bull Salisburgo cercheranno di regalare – e di regalarsi – una notte europea di quelle semplicemente indimenticabili. Molto passerà probabilmente dalla vena realizzativa di Karim Konatè , attaccante attenzionato proprio dall’Inter, che nell’amichevole dello scorso agosto tra le due squadre si era già messo in mostra con una pregevole doppietta.

Chi invece non potrà essere visionato dal vivo questa sera è il danese Maurits Kjaergaard. Sul taccuino di Inter e Milan, tra i migliori nella gara di andata a San Siro, quando tra l’altro fece l’assist a Gloukh per il momentaneo pareggio degli austriaci, il ragazzo, causa infortunio, salterà la sfida di questa sera e tornerà in campo solo nel 2024. Potrebbe invece avere minuti, visto l'infortunio di Solet, Samson Baidoo, il roccioso difensore classe 2004 di cui a Salisburgo si parla molto bene (tanto che il suo entourage ne avrebbe già tessuto le lodi a più di un club italiano, compreso quello di Viale della Liberazione, nelle visite di cortesia, che poi solo di cortesia non sono, di qualche settimana fa in Italia)".