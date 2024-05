GdS: “Inter, Zielinski e Taremi prenderanno il posto di questi due giocatori”

Mehdi Taremi e Piotr Zielinski saranno i primi due rinforzi dell'Inter per la stagione 2024/25: ecco chi sostituiranno in rosa

Mehdi Taremi e Piotr Zielinski saranno i primi due rinforzi dell'Inter per la stagione 2024/25. Due colpi a zero per Simone Inzaghi, che ha già le idee chiare sui nuovi innesti, sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Dai piani alti di viale della Liberazione ci tengono a far notare che c’è già stato un doppio arruolamento: l’iraniano Taremi dovrebbe dare concretezza sconosciuta a quest’ultimo Alexis Sanchez e Piotr Zielinski conosce la A decisamente meglio del collega Klaassen.