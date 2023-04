CdS – Investcorp-Inter, idea da 600 milioni: il piano del fondo del Bahrain

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui rumors che riguardano Investcorp per il futuro dell'Inter: la situazione

Restare fuori dalla prossima Champions League è uno scenario che i conti dell’Inter non si possono permettere. L'obiettivo minimo sempre dichiarato dai dirigenti è uno dei primi quattro posti in Serie A. Non è mai balenata nelle idee dei dirigenti di Viale della Liberazione la vittoria della Champions.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui rumors che riguardano Investcorp per il futuro del club. “Trovano un primo risconto le indiscrezioni in merito al rinnovato interesse di Investcorp nel rilevare la maggioranza del club nerazzurro.

Dopo quanto riportato la scorsa settimana da Il Sole 24Ore, ieri è stato il turno del portale “Middle East Economy”, che è arrivato diffondere pure qualche cifra. L’obiettivo del fondo del Bahrain, infatti, sarebbe quello di raccogliere, per ciò che riguarda l’equity dell’offerta, una cifra tra i 550 e i 650 milioni, fermo restando il coinvolgimento nell’operazione di un consorzio di investitori provenienti dalla stessa area geografica. Sempre secondo “Middle East Economy”, i movimenti di Investcorp confermerebbero il progetto di espandere il proprio portafoglio sportivo, che comprende già quote di proprietà in diverse squadre e leghe sportive, tra cui la franchigia dei Jacksonville Jaguars nella Nfl.

Ad ogni modo, la situazione resta in evoluzione e ancora non ci sono state mosse concrete da parte del fondo del Bahrain. Il momento, però, potrebbe essere favorevole, visto che tra poco più di un anno, vale a dire nel maggio 2024, Suning dovrà restituire il prestito da 275 milioni di euro concesso da Oaktree. Sommando anche gli interessi, la cifra da saldare al fondo statunitense arriva a 350 milioni. Se Zhang non dovesse farcela, perderebbe le quote dell’Inter, che così diventerebbe di proprietà di Oaktree”, si legge sul quotidiano.