Un feeling immediato, che rappresenta la miglior base possibile per il futuro a breve termine (ma non solo) dell'Inter . La Gazzetta dello Sport racconta le sensazioni dopo il primo incontro tra Simone Inzaghi e la nuova proprietà nerazzurra, Oaktree:

"Un accordo che era stato concordato con la vecchia proprietà, salvo essere congelato in attesa del rifinanziamento, poi fallito. Ma pure il feeling immediato con i rappresentanti di Oaktree dice molto della crescita di Simone in questi tre anni. Anche nel modo di porsi. Prima cadeva nei tranelli, a volte entrava in polemiche che tradivano una forma di debolezza (vedi sottolineatura sull’arbitro francese nella semifinale Champions contro il Milan di Maignan, Theo e Giroud), ora si è fatto zen e per mesi non ha replicato alle provocazioni dello stesso Max Allegri e di altri avversari".