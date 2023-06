Inter, vertice in sede con Inzaghi: si parlerà anche di mercato. Due le priorità del tecnico

Nei prossimi giorni il tecnico dell'Inter incontrerà in sede Marotta e Ausilio e parlerà delle strategie per rinforzare la squadra

Dopo la finale persa con il Manchester City serviva qualche giorno per smaltire la delusione. Ora è già tempo di programmare la prossima stagione e Inzaghi si sente al centro del progetto. E dirà la sua sulla programmazione e sugli obiettivi per rinforzare la squadra.

"Simone Inzaghi nei prossimi giorni passerà nella sede di viale della Liberazione per l’ultimo vertice della stagione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Formalmente, sarà un summit incentrato sulla programmazione dell’estate. Una riunione organizzativa tra raduno, ritiro, tournée in Giappone e il punto sulle amichevoli che la squadra effettuerà. Ma ovviamente – e inevitabilmente – si finirà col parlare anche di mercato, degli obiettivi da provare a centrare per rinforzare la squadra e sui profili da seguire qualora ci dovesse essere qualche uscita importante. Insomma, si cercherà di trovare un’intesa tra quelle che potrebbero essere le indicazioni dell’allenatore e quello che il club può provare a raggiungere per far fare alla squadra un ultimo salto di qualità. Dai tanti rinnovi in ballo al riscatto di Acerbi, dalla situazione Lukaku a quella di Onana, su cui il Chelsea spinge sempre di più", riporta La Gazzetta dello Sport.