Le certezze odierne potrebbero comunque necessitare di un chiarimento ulteriore qualora Oaktree dovesse decidere di assumere il controllo del club, avendo come obiettivo quello di trovare un compratore per l’Inter. Facile pensare che - qualsiasi sia la piega che prenderanno le vicende societarie - prosegua la fase di “autogestione” e autosostentamento che ha caratterizzato il tramonto dell’era Suning, con Steven Zhang confinato in Cina causa non meglio precisati impegni e neanche più atteso per la festa scudetto. Non il massimo della vita comunque, anche per questo per l’Inter sarà più che mai importante tenersi stretta un allenatore che dall’emergenza ha sempre tirato fuori il meglio".