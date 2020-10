Julio Cesar: “Mourinho e Jorge Jesus? Ecco chi scelgo e perché. C’è una frase…”

Allenato da José Mourinho all’Inter e da Jorge Jesus al Benfica, Julio Cesar non ha avuto dubbi quando gli hanno chiesto di scegliere il migliore. In un’intervista al programma Caioba Game Show, l’Acchiappasogni incorona Jorge Jesus. “Anche se ero solo alla fine della mia carriera, mi è piaciuto molto il suo lavoro, è un allenatore diverso. Ma ovviamente non sminuisce gli altri. Mourinho è arrivato quando ero al culmine della mia carriera. Per coincidenza, due portoghesi. È stato un periodo ricco di vittorie con lui all’Inter. Fu ingaggiato per vincere la Champions, era un’ossessione del presidente. Ma tra Mourinho e Jesus scelgo quest’ultimo“.

Per Julio Cesar, il punto di forza dell’ex tecnico del Flamengo è il modo in cui fa capire ai calciatori il gioco del calcio. L’ex portiere ha rivelato anche una frase detta da Jorge Jesus che lo ha segnato.

“Fa capire al giocatore il gioco. Tatticamente, è assurdo, respira calcio 24 ore al giorno. C’è una frase che mi ha segnato: ‘Gioca a palla, tutti giocano, ma pochi capiscono il gioco’. Quando sono arrivato al Benfica ho imparato molto, cose che non avrei mai immaginato di imparare a 34 anni”.

