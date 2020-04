Tokyo 2020, via libera all’U24: l’Argentina chiamerà Lautaro. Batista è sicuro di poter…

La precisazione di Cio e Fifa, in cui viene specificato che a Tokyo 2020 saranno ammessi anche i calciatori nati nel 1997, fa tirare un sospiro di sollievo al ct argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. Infatti ora il selezionatore dell’Olimpica Albiceleste potrà contare sulla sua ‘stella’, Lautaro Martinez. Batista, che in Giappone vuole vincere l’oro, è sicuro di poter convincere l’Inter a liberare l’attaccante. Per le Olimpiadi i club non hanno l’obbligo di concedere i loro giocatori.

(Ansa)