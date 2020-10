Sky – Lautaro, rinnovo con l’Inter: Real e Barça restano alla finestra. Eriksen, il problema…

“Ne parleranno nei prossimi giorni, l’appuntamento era a fine mercato quindi ne parleranno”. Gianluca Di Marzio ha parlato così, a Skysport, della questione del rinnovo di Lautaro Martinez.

Gli agenti erano stati in estate nella sede dell’Inter ma ogni discorso era stato rinviato. Il giornalista ha anche aggiunto: “Non credo che i rinnovi a lunga scadenza possano essere determinanti perché il giocatore sia meno appetibile sul mercato. Magari danno più forza alla società nerazzurra. L’argomento principale è la clausola rescissoria, bisognerà capire se verrà eliminata dal contratto. In questo momento di crisi generale 111 mln sono tanti da spendere però a prescindere da questo momento di crisi resti molto apprezzato sia dal Barcellona che dal Real Madrid“.

-Eriksen?

Non è scoccata la scintilla da punto di vista dell’inserimento nel gruppo. Ma si sta allenando bene altrimenti Conte non lo farebbe giocare. Le opportunità le sta avendo, c’è qualcosa ancora che manca nel suo approccio con la mentalità dell’allenatore che è molto chiara. Negli ultimi giorni del mercato l’Inter non aveva aperto al prestito per il danese. Si erano interessati club in Germania come H. Berlino e Dortmund. Se la situazione dovesse rimanere questa si potrebbe anche pensare ad un’altra soluzione, ma l’Inter ha fatto un investimento sul giocatore, non solo sul cartellino ma sull’ingaggio. Si cercherà di capire se il club cercherà di farlo inserire e far sbocciare l’amore con la squadra. Il problema è l’inserimento in campo, non c’è un problema con Conte.

(Fonte: SS24)