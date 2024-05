Le parole del giocatore francese sul suo rapporto in campo con l'attaccante argentino

Thuram in queste ore è intervenuto nella trasmissione del canale "CBSSportsGolazo" e ha parlato tra le altre cose anche del suo rapporto con Lautaro Martinez, del feeling che li ha portati a diventare insieme Campioni d'Italia. «Il mio feeling con Lautaro Martinez ? Prima di tutto, credo che sia uno dei migliori attaccanti nel mondo. Per questo credo che giocare con lui sia una cosa semplice».

«Perché - ha aggiunto il francese sull'argentino - è un giocatore intelligente e io mi considero non male a livello di movimenti. Ho sempre giocato come numero 9 quindi mi piace correre nello spazio e sulle fasce e penso che ci piaccia fare le stesse cose quando siamo in campo e ci combiniamo bene così».