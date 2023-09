Libero: “Cosa farebbe Oaktree con l’Inter? Voci dalla finanza dicono che…”

Sono mesi decisivi per quanto riguarda il futuro dell'Inter. Zhang è al bivio tra un'eventuale cessione e un difficile rifinanziamento del debito con Oaktree: la sua ricerca di un socio di minoranza, l'allora piano A del presidente, è infatti tramontata. Questo quanto risulta a Libero: "Il presidente dell'Inter non è solo in questi ragionamenti. Al suo fianco c’è un gruppo di consulenti finanziari di alto livello che offre consigli su come muoversi.

L’ultimo suggerimento è trattare con Oaktree, ma tra qualche mese, quando le condizioni di mercato potrebbero essere più favorevoli e i tassi di interesse più bassi. Certo, il tempo stringe, ma i rapporti sono buoni e c’è fiducia anche per un’eventuale trattativa last-minute perché stando alle voci della finanza, Oaktree non vorrebbe replicare quanto fatto da Elliott con l’altro club cittadino, il Milan. In caso di mancato pagamento, il fondo californiano diventerebbe infatti proprietario dell’Inter, avendo in pegno non solo le quote in mano a Suning direttamente ma anche il 31% di proprietà di LionRock, e poi sarebbe chiamato a gestire la società per qualche anno o a cercare acquirenti per cederla".