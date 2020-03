Coronavirus, Lippi: “Cina severa, chi scappava è stato giustiziato. Mi hanno detto che…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Marcello Lippi racconta come la Cina sta affrontando l’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus. “Mi dicono che stanno migliorando molto le cose, i numeri cinesi sono numeri eccezionali. L’hanno affrontata con grande decisione e severità. Per esempio ho sentito dire che una persona contagiata era scappata dalla zona rossa per andare a sciare. Laggiù invece chi è scappato dalle zone rosse lo hanno giustiziato. Sono molto più severi nel fare rispettare le leggi, hanno dei medici e degli scienziati importanti. Stanno piano piano la maniera di uscirne. Stanno aumentando tantissimi i guariti e mi hanno detto che riprenderanno il campionato a metà aprile“.

(Rai Sport)