CDS – Inter, Lukaku aspetta l’amico Lautaro. L’argentino ha ricaricato le batterie e ha capito…

Serviranno i migliori Lautaro e Lukaku all’Inter per riuscire a espugnare il campo della Juventus. Entrambi sono protagonisti fin qui di una grande stagione, in particolare l’attaccante belga. “I “gemelli” del gol nerazzurri vogliono tornare a trascinare la squadra. All’andata a San Siro il ragazzo di Bahia Blanca segnò su rigore il momentaneo 1-1 e quello fu il secondo gol consecutivo dopo la rete di quattro giorni prima a Barcellona in Champions. Il suo rendimento da allora si impennò e per alcune gare il Toro fu davvero immancabile, sia in campionato sia in Europa“, sottolinea il Corriere dello Sport. “Diverso il discorso in questo inizio di 2020: a dire il vero nelle prime due sfide di A contro Napoli e Atalanta aveva fatto il suo e, dopo la “pausa” di Lecce, pure contro il Cagliari aveva infilato il suo nome nel tabellino dei marcatori. Da lì in poi, ovvero dal 26 gennaio, però, Martinez non è più riuscito a battere il portiere avversario. In tutto quattro match di fila a digiuno. In questi giorni ad Appiano ha ricaricato le batterie e ha messo benzina nel serbatoio. Ci terrebbe tremendamente a regalare un dispiacere alla Signora perché ha capito quanto il derby d’Italia sia sentito dai suoi tifosi“.



ROMELU E LE GRANDI – “E poi c’è Lukaku che la scorsa estate avrebbe potuto indossare la maglia bianconera se Dybala si fosse accordato con lo United sui diritti d’immagine e con la Juventus sulla buonuscita. Big Rom è felicissimo di essere alla Pinetina perché lui ha sempre avuto una preferenza netta per Conte, il tecnico dal quale voleva essere allenato. Il belga sta finora disputando una stagione superlativa con le sue 23 reti e domani sera andrà alla ricerca del decimo gol nel 2020“. (Corriere dello Sport)