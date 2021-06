Inter, ecco la maglia da trasferta 2021-22: tutte le immagini

Circolano sul web nuove foto riguardanti la prossima divisa da trasferta dell'Inter. La maglia away 2021-22 nerazzurra, come confermato già qualche settimana fa, sarà bianca con dei serpenti che richiamano il kit indossato nella stagione 2010-11. Resta ancora da capire lo sponsor che sarà presente al centro della maglia: come riporta FootyHeadlines, Hisense e Samsung sembrano essere in corsa, con Lenovo che sarà presente nel retro. La divisa da trasferta dell'Inter 21-22 dovrebbe essere rilasciata a giugno/luglio 2021, conclude il portale.