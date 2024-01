Marotta, scelte forti per l’Inter: bloccati Zielinski e Taremi. E si lavora al terzo colpo a zero

La storia del dirigente nerazzurro racconta della sua formidabile abilità nell'anticipare tutti sui parametri zero

Il primo colpo di mercato del 2024, l'Inter lo ha piazzato sulla fascia destra. I nerazzurri hanno chiuso la trattativa col Bruges per Buchanan che già domani potrebbe sbarcare a Milano. "Il mercato degli svincolati è il mare in cui nuota agile Marotta, che insieme al ds Ausilio ha fatto scelte forti per l’Inter", sottolinea il Corriere della Sera.