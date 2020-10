Ct Belgio: “Lukaku il migliore attaccante del mondo, ecco perché. Il suo arrivo in Serie A…”

“È Romelu il miglior attaccante del mondo“. Roberto Martinez non ha dubbi, è Lukaku il migliore. Il c.t. del Belgio incorona l’attaccante nerazzurro che anche in questa stagione ha iniziato col turbo. “Per me Romelu è il miglior attaccante del mondo, ma sono di parte. È una questione di gusti e di cosa è importante per te in un attaccante. Ma se hai un numero 9 che può giocare con le spalle alla porta, è forte nei duelli aerei, può correre alle spalle della difesa, fare da perno e segnare… allora quello è il numero 9 ed è per questo che sceglierei Romelu“.

Secondo Martinez, Lukaku è maturato come calciatore da quando si è trasferito in Italia. “Le sue statistiche degli ultimi anni con i Red Devils sono state straordinarie. Ma il suo passaggio in Serie A gli ha dato un ulteriore livello di responsabilità a livello di club. Il suo obiettivo è vincere lo scudetto in Italia e lo si vede dal suo impegno, dalla sua grinta e dal piacere con cui gioca. Non mi sorprende che segni così tanto, perché è il migliore. Sta dimostrando anche che è all’apice della sua carriera“.

(Sporza)