Il Meazza spazza via la concorrenza nella top 10 degli incassi record in Italia

Milano si conferma capitale del calcio. Non solo per il rendimento comunque alto a livello internazionale di Inter e Milan, ma anche per gli incassi record del Meazza. Secondo, infatti, i dati riportati da Calcio e Finanza, San Siro ha spazzato via qualsiasi altro stadio italiano nella classifica dei match più remunerativi per i rispettivi club. Nella top 10 dei maggiori incassi non c'è spazio per altre piazze: sette volte in favore dell'Inter, tre del Milan.