Mentana: “Ci ha salvato Handanovic, offeso da settimane. Come Brozovic, uscito lui via la luce”

L’Inter vince soffrendo con il Napoli, tre punti fondamentali che avvicinano i nerazzurri al Milan capolista. Prestazione non convincente, come sottolinea il giornalista Enrico Mentana, grande tifoso dei nerazzurri:

“Per i fratelli interisti: vittoria importante, ma se siamo sportivi dobbiamo ammettere che non l’abbiamo del tutto meritata, nel gioco il Napoli – soprattutto con un uomo in meno – è stato migliore di noi. Ci ha salvato il nostro grande portiere, che ogni settimana si porta dietro offese e critiche fuori dal mondo, proprio come Brozovic, uscito il quale si è spenta la luce”