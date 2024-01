TS – Inter, via sia Agoumé che Sensi? Volontà club chiara a centrocampo

Non arriva centrocampista — In entrata non ci saranno altri innesti, a meno di grandi sorprese o di un eventuale sostituto di Alexis Sanchez qualora il cileno cambi idea e decida di accettare le ricche proposte pervenutegli dall’Arabia Saudita. Qualora dovessero essere ceduti sia Agoumè, che Sensi, l’Inter non interverrà nel reparto nevralgico del campo. Visto il minutaggio esiguo dei due calciatori, qualora ce ne fosse bisogno, Inzaghi pescherà dalla Primavera, con Stankovic, Akinsanmiro o Kamate chiamati all’occorrenza.

Futuro Agoumé e Sensi — E a proposito del francese e del centrocampista italiano, il primo deve ancora decidere quale squadra scegliere tra Siviglia e Marsiglia (sempre che non ci siano nuovi inserimenti concreti nelle prossime ore), mentre il secondo è stato sondato nelle ultime ore dalla sua ex squadra, il Sassuolo, con l’Inter che comunque vorrebbe monetizzare. Opzione non così semplice per un calciatore sostanzialmente fuori dal progetto e in scadenza tra sei mesi”, si legge.

