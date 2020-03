La moglie di Zanetti contro Lega e Juve: “Déjà-vu! Incredibile gestione, sempre la stessa…”

Paula Zanetti, moglie del vice presidente dell’Inter Javier, ha espresso la sua posizione sul rinvio di Juventus-Inter e in generale rispetto alle decisioni frenetiche e in contrasto tra loro della Lega. La moglie di Javier ha commentato tutto con un significativo déjà-vu. A proposito del rinvio di Juve-Inter ha dichiarato su IG: “Incredibile gestione della Lega troppo evidente e senza senso. La Uefa sì a Milano e la Lega decide no a Torino? E poi… già deciso questo rinvio e non quello precedente??? Sempre la stessa storia…”. E poi ancora sulla decisione invece di far giocare Juventus-Milan, aprendo solo ai tifosi piemontesi: “Ma… questa notizia non è vera o sì?? È uno scherzo dai! Ora uscirà la Lega e cambierà questa decisione??? Ah no! Questa sì che la vogliono giocare…”. Paula ha poi condiviso le parole di Liverani e Gattuso, che si sono espressi in linea sulla vicenda dai tratti ormai grotteschi.