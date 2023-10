Mondiale per Club 2025, cambiano i criteri: l’Inter è già in America, ecco i dettagli

A Zurigo non hanno mai comunicato i criteri per a classifica. Si sa che contano soltanto i risultati in Champions. La prima idea era applicare il ranking Uefa per club: 2 punti per vittoria, 1 pari, 4 partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali. Spunta ora una proposta diversa per premiare di più i successi: 3 punti vittoria, 1 pari, 5 per la partecipazione e basta bonus. Qualcosa cambia. Anche per noi", spiega La Gazzetta dello Sport.

Per stilare la classifica si prendono in considerazione le ultime quattro Champions, dal ‘20-21 a quella in corso (il ranking andrà aggiornato alla finale). Quattro posti di diritto alle 4 campioni: Chelsea, Real e City sono sicure, una si aggiungerà. Gli altri 8 posti sono assegnati in base al ranking, ma con un limite: non più di 2 squadre per nazione. L’Inghilterra ha esaurito i posti, a meno che Arsenal, Newcastle o United non vincano questa edizione.

Con il nuovo regolamento, ancora in attesa di approvazione dalla Fifa, la situazione aggiornata al terzo turno di Champions sarebbe: Bayern 102, Psg 73, Inter 70, Porto 63, Borussia 62, Barça 59, Juve 52, Benfica 49, Ajax 47. Con tanti derby in ballo. In Germania il Lipsia (58 punti) insegue il Borussia. In Spagna, Atletico (51) e Siviglia (47) puntano il Barça. In Italia sono in lizza il Milan (39) e il Napoli (38). Pioli e Garcia hanno a disposizione 9 punti nei gruppi: vincendo sempre possono arrivare a 48 e 47. E poi ci sarebbe l’eliminazione diretta.

"Se dovesse prevalere il ranking Uefa, la classifica sarebbe questa: Bayern 90, Psg 70, Inter 65, Borussia e Porto 57, Atletico 51, Benfica 49, Juve 47, Salisburgo e Ajax 39. Quasi la stessa. In Spagna è avanti l’Atletico; il Salisburgo appaia l’Ajax e deve ancora giocare. Le italiane? Milan 37, Napoli 33. Il Napoli quindi perde qualcosa e, visto che in Champions e messo meglio dei rossoneri, questo è un bene per la Juve. In attesa della Fifa, è sfida ai bianconeri", scrive Gazzetta.

