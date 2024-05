"La lente va puntata sui due uomini che da indipendenti hanno rappresentato finora Oaktree nel Cda interista. Per Carlo Marchetti ed Amedeo Carassai non sono da escludere incarichi futuri, anche se la questione nomine non è stata ancora affrontata. Più che altro, in California si aspettavano che dal 2021 ad oggi si perfezionasse la vendita dell’Inter così da poter ottenere circa il 20% della transazione come da accordi. Proprio su questo punto si è giocata la parta più tesa della trattativa sul rifinanziamento, per Oaktree era davvero strategico dall’inizio quell’incasso. Il fondo non ha voluto in alcun modo che il ritorno del loro investimento si prolungasse ancora e ancora, cosa che sarebbe stata inevitabile con un prestito-bis di Pimco", sottolinea La Gazzetta dello Sport.