Oristanio: “Ecco perché ho scelto l’Inter. Allenamenti con la prima squadra e futuro…”

In prestito al Volendam dall'agosto 2021, Gaetano Oristanio si è ritagliato uno spazio importante nel club olandese sotto la guida dell'allenatore Wim Jonk. Intervistato da Voetbalzone, il giocatore di proprietà dell'Inter ha parlato anche del suo futuro. “Hanno dimostrato di volermi davvero, quindi non ho dovuto pensarci a lungo. Potevo andare alla Roma o alla Juventus, ma mi piaceva di più il progetto dell'Inter. All'inizio è stato piuttosto difficile, essendo così lontano dalla mia famiglia. Mi piaceva la vita a Roccadaspide, ma Milano è più grande in tutto. All'inizio ho dovuto abituarmici, ma alla fine si notano soprattutto i benefici".

All'Inter Oristanio si è spesso allenato con la prima squadra: "Una squadra incredibile. Quando ti ritrovi in campo con giocatori come Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, senti inizialmente un po' di pressione, ma mi hanno fatto sentire a mio agio. Per me quegli allenamenti sembravano una competizione, mentre per loro tutto sembrava tranquillo".

VOLENDAM — "C'erano diversi club di serie B interessati, ma l'Inter pensava che il Volendam fosse quello giusto per me. Sono molto contento di essere venuto qui, altrimenti non avrei optato per un secondo anno a Volendam. Ho parlato con Mulattieri, che ha giocato qui, e anche lui mi ha confermato di come questo sia un contesto giusto per crescere. Col senno di poi, sono contento di averlo ascoltato, perché continuo a migliorarmi qui".

JONK — "Sapevo che era lui l'allenatore perché me l'ha detto Mulattieri. Per via del suo passato all'Inter, parla ancora un po' di italiano e mi ha aiutato molto, grazie a lui sono davvero diventato un giocatore migliore. Non lo dimenticherò mai, ma anche tutte le altre persone qui al Volendam che mi hanno sostenuto".

FUTURO — "Ci penserò in estate. Vedremo. Per ora voglio concludere la stagione nel migliore dei modi. Sono concentrato sul Volendam e non voglio ancora pensare al mio futuro. Ci sarà tempo".

LA NAZIONALE — "Sono diventato campione nazionale con l'Inter Under 16 e 17, perché avevamo una squadra molto buona. Filip Stankovic, con cui ora gioco al Volendam, era già mio compagno di squadra. L'altro grande ricordo è la UEFA Youth League, contro squadre come Barcellona e Real Madrid. Ho segnato due gol contro il Barcellona, ​​il che è stato molto emozionante per me. Anche perché è sempre stato il mio club preferito. Gnonto? È stato mio compagno di squadra per circa due anni. Wilfried è un grande giocatore e una brava persona. È bello vedere che ora sta facendo bene in Premier League. Poi voglio giocare in Champions League, il palcoscenico più importante. Il mio sogno è giocare in quella competizione, e ovviamente i Mondiali. Ma dal momento che tutti lo sognano, ora tocca a me lavorare sodo. Solo allora potrò farcela".

