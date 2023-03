Pagliuca: “Onana più affidabile di Handanovic, ma deve migliorare. Thiago Motta da Inter”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato a margine della presentazione del suo libro: "Giusto il cambio tra i pali"

Fabio Alampi

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione del suo libro, "Volare Libero": "Il passaggio di consegne tra Handanovic e Onana? Onana è un portiere molto reattivo e veloce, secondo me ha ampi margini di miglioramento, deve migliorare forse un po' tecnicamente, ma come portiere è molto reattivo. È il primo anno che gioca in Serie A e non è facile, avrà sicuramente dei benefici dagli insegnamenti. Handanovic? In questo momento è più affidabile Onana. Handanovic, quello di qualche anno fa, era tanta roba. Se prima parava da 10, ora para da 7. Il cambio in porta posso considerarlo una scelta giusta. Il rendimento dell'Inter? La "colpa" è del Napoli, ha 18 punti di vantaggio su tutte. L'Inter ha vinto la Supercoppa, ha la semifinale di Coppa Italia, adesso ha la Champions League dove ha vinto l'andata, e inconsciamente nelle partite secche giochi con molta più determinazione.

Domenica il Bologna ha meritato, ci sta una flessione dopo 3 giorni che fai una grande partita con il Porto. Thiago Motta? A Bologna lo vedo sempre lavorare, è un bravissimo allenatore, moderno, che ha delle idee. Sicuramente è uno che farebbe anche il caso dell'Inter, io mi auguro che resti ancora un po' a Bologna, è giusto che poi spicchi il volo.

Eventuale scudetto del Napoli paragonabile a quello della Sampdoria? Lì c'era più equilibrio, il Napoli di adesso è un carro armato. Non si è mai vista una squadra in testa alla classifica con 18 punti di vantaggio sulle seconde, sta stra meritando e penso che vincerà il campionato meritatamente. E ha buone possibilità anche in Champions. Portieri italiani? Ci sono Donnarumma e Meret, poi penso che Vicario l'anno prossimo possa ambire ad andare in una società di grandissimo livello. Il Milan ha un grandissimo portiere che è Maignan, l'Inter ha Onana che ha margini di miglioramento. Il nervosismo dei giocatori dell'Inter? È successo anche a me, è successo a tutti, mandarsi a quel paese ci sta. Quella è anche una cosa positiva, poi nello spogliatoio sei amico e fai pace, come quando litighi con la moglie o la fidanzata. Ovviamente ha più risonanza perchè in tv lo vedono milioni di persone.

La Juventus penalizzata? Fa strano vederla settima, ma questa è la classifica, ma secondo me può ambire ad arrivare su a prescindere dalla penalizzazione. Il Bologna sta facendo un'ottima stagione e non me lo sarei mai aspettato, sono molto contento. Per l'Europa è dura, deve più guardare l'Atalanta o la Lazio, non la Juventus. Vedere la Sampdoria così giù invece mi fa male, e oltre alla classifica ci sono altre problematiche che fanno ancora più male".

(dall'inviato di Fcinter1908, Daniele Vitiello)