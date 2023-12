"Oggi tre nerazzurri non saranno neanche in panchina: infortunati, guarderanno Inter-Udinese dal primo anello di San Siro. Sono Benjamin Pavard e i due olandesi, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Soprattutto dal francese, arrivano però buone notizie: il ginocchio reagisce benone ed è più di una ipotesi rivederlo in panchina domenica 17 in casa della Lazio", scrive La Gazzetta dello Sport.