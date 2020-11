Tutti pazzi per Rovella: ecco quanto vale e la strategia di Preziosi. L’Inter ha fatto sapere…

Contratto in scadenza e il rinnovo tarda ad arrivare. Ecco perché un pezzo pregiato come Nicolò Rovella fa gola alle big di Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in queste ultime ore i contatti di Enrico Preziosi con gli uomini-mercato di Inter, Juventus e Roma si sono fatti fitti. Nella strategia del presidente del Genoa c’è l’idea di una cessione a gennaio che va di pari passo con una formula alla Romero: vale a dire un vendita programmata nel tempo, magari con un prestito biennale, che trattenga il giocatore a Marassi, in modo da farlo crescere senza particolari scossoni.

“I bianconeri sono stati i più solleciti a scendere in pista. Non è il momento per investimenti particolarmente onerosi, ma Fabio Paratici è intenzionato a cercare la via giusta per assicurarsi il ragazzo con gli investimenti a lungo termine: magari facendo leva su bonus interessanti. Anche l’Inter è in condizioni simili. Vuole mettere le mani su Rovella, ma spendendo il giusto. A vivacizzare ulteriormente la vicenda è l’ingresso in scena della Roma di Friedkin, decisa a puntare sulla linea verde”.

QUOTAZIONE – “Con un vincolo contrattuale a così breve termine è difficile che il prezzo del talentuoso regista rossoblù salga secondo i canoni tipici di un’asta. In ogni caso si sussurra di una quotazione intorno ai 15 milioni di euro che può salire se nell’operazione dovessero entrare delle contropartite tecniche per il Genoa“.