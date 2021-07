Inter-Cagliari, distanza per Nandez: i dettagli. Nainggolan? L’altro nome per lo sconto…

Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per il passaggio di Nahitan Nandez in nerazzurro: le richieste e le possibili contropartite

Un jolly, non uno specialista. È questa la valutazione che fa l' Inter di Nahitan Nandez . L'uruguaiano resta un obiettivo concreto del club nerazzurro, che vorrebbe acquistarlo e metterlo a disposizione di Simone Inzaghi per ricoprire diversi ruoli. Il calciatore del Cagliari può fare il mediano e la mezzala, oltre al quinto di destra. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club sardo ha aperto al prestito e Nandez ha scalato le gerarchie nerazzurre.

Oggi è previsto un altro incontro tra la dirigenza dell'Inter e quella del Cagliari, dopo quello di lunedì scorso testimoniato dalle immagini di FCInter1908.it . Ma a differenza dell'ultimo summit, oggi dovrebbero partecipare anche Marotta e Giulini. La società sarda apre al prestito oneroso ma pretende una cifra alta , mentre l'Inter ha a disposizione un budget di 2-3 milioni . Inoltre il club nerazzurro non vuole legarsi a un obbligo di riscatto , mentre il Cagliari vorrebbe garanzie di acquisto tra 12 mesi.

Atteso a Milano oggi anche l'agente di Nainggolan, Beltrami, per discutere della buonuscita con l'Inter. In ballo c'è anche Pinamonti, che piace al direttore sportivo del Cagliari Capozucca, che lo prenderebbe in caso di addio di Simeone. L'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio di 2,2 milioni.