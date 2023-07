Pistocchi sicuro: “Il primo colpo importante l’ha fatto l’Inter prendendo…”

Così il giornalista: "Ottimo acquisto: centrocampista efficace nelle due fasi, eccelle in quella offensiva"

L'Inter fa un grande acquisto con Davide Frattesi. E' quanto sostiene Maurizio Pistocchi, giornalista, che ha analizzato così il colpo messo a segno dai nerazzurri: "Il primo colpo importante del mercato italiano l’ha fatto l'Inter, acquisendo Davide Frattesi. Ottimo acquisto: centrocampista efficace nelle due fasi, eccelle in quella offensiva ma è migliorato anche in quella difensiva. Però come si può notare dalla sua heatmap stagionale (a sx) la sua zona di influenza è più o meno la stessa di Barella (a dx). Giocheranno insieme, Frattesi sarà una alternativa oppure Barella diventerà l’ennesimo uomo mercato ? Saperlo…".