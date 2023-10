Sindaco Rozzano: “Stadio Inter, prelazione fino ad aprile. Prima parte iter entro inizio 2025”

L’Inter nelle scorse settimane ha presentato il documento progettuale per la realizzazione del nuovo stadio con capienza fino a 70mila posti nel comune di Rozzano. Giovanni Ferretti - detto Gianni -, sindaco del comune a sud di Milano, ha parlato così a Sky Sport: “La zona è al di là del Naviglio, va dal Comprensorio di Milanofiori fino al confine con Zibido San Giacomo, in su fino al confine con il Comune di Assago. Sapevamo di una trattativa tra l’Inter e Cabassi per quanto riguardava l’area, ma era ufficiosa, la si è tenuta non dico nascosta, ma riservata. Poi l’Inter ha ufficializzato una richiesta di prelazione ai Cabassi, che vale fino ad aprile del prossimo anno, poi sono venuti qui in Comune per capire gli step a cui andavano in contro.