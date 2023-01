Sky – Darmian, fatta per il rinnovo: le cifre. A un passo l’ok di Calhanoglu

L'esterno ha ormai detto sì all'Inter per il prolungamento del contratto. Vicino anche il rinnovo dell'ex rossonero

Andrea Della Sala

Primi passi avanti per l'Inter per quanto riguarda i rinnovi. Se per quanto riguarda Skriniar il prolungamento sembra ormai un'utopia, si avvicinano, invece, le firme di due nerazzurri.

"L'Inter ha chiuso per un importante rinnovo di contratto: Matteo Darmian, che da diverse settimane stava trattando il prolungamento con la dirigenza nerazzurra, ha infatti raggiunto l'accordo con l'Inter per un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un'ulteriore stagione. Il prossimo rinnovo in casa nerazzurra sarà quello di Hakan Calhanoglu, ormai vicinissimo alla definizione.

L'esterno ex Manchester United e Torino, che ha giocato titolare in diverse occasioni nell'ultimo mese, percepirà circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Complessivamente, in questa stagione, Darmian ha totalizzato 20 presenze con la maglia dell'Inter tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, segnando anche una rete in campionato", riporta Gianluca Di Marzio.