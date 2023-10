Sole 24 Ore – Serie A, il Governo valuta lo stop al Decreto Crescita nel 2024: i dettagli

A differenza di quanto emerso nelle scorse settimane, lo stop al Decreto Crescita potrebbe coinvolgere anche il mondo del calcio. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deciso per lo stop alle agevolazioni fiscali per chi arriva dall'estero e questa manovra dovrebbe comprendere anche la Serie A. Scrive il Sole 24 Ore: "Nella prossima finestra di calciomercato, a gennaio, i club italiani dovranno fare a meno del bonus fiscale introdotto dal cosiddetto Decreto Crescita nel 2019. È questo l’orientamento che starebbe prevalendo in ambito governativo sul tema.