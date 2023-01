In Germania – Niente Inter, è fatta per Sommer al Bayern Monaco: le cifre

Dalla Germania arrivano conferme: Yann Sommer sta per diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Christian Falk, giornalista della Bild, ha confermato come l'accordo tra Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach sia stato raggiunto.

Il 'Gladbach ha trovato il sostituto, Jonas Omlin dal Montpellier e ha dato il via libera alla cessione di Sommer. Sky Sport riporta anche le cifre: il Bayern ha sborsato 8 mln di euro più 1,5 di bonus per il portiere svizzero, accostato anche all'Inter qualora si fosse liberato a zero per giugno. Ma il club bavarese ha deciso di anticipare i tempi, superando ogni tipo di concorrenza. Sommer ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2025.