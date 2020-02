Mercato, il Sun disegna l’Inter della prossima stagione: “Tre cessioni, Conte potrebbe…”

Come si schiererà l’Inter nella prossima stagione? Il tema sembra lontano, ma le voci di mercato già impazzano e i tabloid inglesi si divertono a ipotizzare la rosa di Antonio Conte. Intanto la rosa che affronterà la prossima stagione sarà composta da diversi giocatori provenienti dalla Premier League. Lo sono già Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Victor Moses, Ashley Young e Alexis Sanchez. E a questi cinque, secondo le ipotesi del Sun, potrebbero andare ad aggiungersene altri due: Pierre-Emerick Aubameyang e Tahith Chong.

Non ci sono dubbi sul fatto che Lukaku guiderà l’attacco dei nerazzurri, ma c’è un punto di domanda sul nome che lo affiancherà. Di Lautaro Martinez si parla infatti in ottica Barcellona e Real Madrid. L’attaccante argentino pare essere conteso dai più grandi club. Se Lautaro dovesse partire il Sun ipotizza l’arrivo di Aubameyang. A centrocampo Christian Eriksen (con Vecino in partenza per il Chelsea e Brozovic che l’Inter farà di tutto per trattenere). Antonio Candreva potrebbe essere sostituito da Chong, per il quale il club nerazzurro ha già mostrato interesse in estate. La forza di Antonio Conte, grazie alla quale ha dimostrato di saper recuperare elementi importanti che in Premier non riuscivano più a incidere, potrebbe attrarre quindi ulteriori giocatori importanti dal campionato inglese. Un’Inter sempre più “inglese”?

(The Sun)