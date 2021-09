Inter, notizie preoccupanti dalla Cina. CorSera: “Suning vuole e deve uscire dal calcio”

L’Inter viaggia benissimo in campo, i pensieri arrivano da fuori. I conti restano pesanti, il futuro della proprietà incerto

"L’Inter viaggia benissimo in campo, i pensieri arrivano da fuori. I conti restano pesanti, il futuro della proprietà incerto". Recita così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla situazione economico-finanziaria dell'Inter. Il tutto mentre Carlo Cottarelli, presidente di InterSpac, ha presentato il progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro. Un'idea difficile ma non impossibile da realizzare. Anche se la situazione legata a Suning è ancora in divenire.