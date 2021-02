Inter-Bc? Suning tenta una terza via. “Ma con il fondo si sta provando a capire se…”

Il punto sul futuro societario dell'Inter: Bc Partners offre 750 milioni, Suning chiede un miliardo. Possibile finanziamento?

In alternativa Suning potrebbe tentare la via del finanziamento in modo da non perdere il comando del club - prosegue Il Giorno -, provando a riprendersi economicamente per poi rilanciare il progetto tra qualche mese (magari con il futuro esercizio in partenza da luglio). Entro il weekend sono attesi sviluppi almeno sul fronte Bc.