GdS – Svolta Inter: stadio e non solo, orizzonte luminoso. E Suning prepara il rilancio

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni potrebbe rappresentare il definitivo cambio di passo dell'Inter

"Il ritorno nell’élite europea offre inoltre un impulso al progetto del nuovo impianto. In definitiva, la felice combinazione di mosse societarie e risultati sportivi negli ultimi tre mesi sta offrendo all’Inter l’opportunità per un significativo cambio di passo a 360°, con lo sguardo rivolto verso un orizzonte decisamente più luminoso rispetto a poco tempo fa. La prospettiva di Suning oggi può puntare decisa a quel consolidamento societario più volte garantito nei momenti di difficoltà, ma può anche andare oltre per iniziare a progettare il rilancio, seppur senza follie. Con l’obiettivo di garantire all’Inter un posto fisso in quell’élite di cui è finalmente tornata a far parte".