TS – Suning ci prova: rifinanzia prestito con Oaktree? Interessi più alti e scadenza 2026

Suning non ha ancora alzato bandiera bianca sulla possibilità di restare al timone dell'Inter , nonostante si avvicini la scadenza dell'attuale prestito di Oaktree. A tal proposito, secondo Tuttosport, entro la fine dell'anno Zhang potrebbe rifinanziare lo stesso prestito:

"Suning entro fine anno può rifinanziare il prestito con il fondo americano, ma questo vorrebbe soltanto rimandare il problema di restituire quanto pattuito (nel maggio 2024 saranno quasi 350 milioni) soltanto nel 2026 con ulteriori interessi riparametrati e aumentati. Oaktree non avrebbe intenzione di prendersi cura del club (come fatto da Elliott col Milan) e probabilmente non aspira neanche a dover trovare un acquirente".