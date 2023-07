Occasione Thuram, vuole prendersi l’Inter: erede di Dzeko, vuole convincere Inzaghi

“Lautaro, evidentemente, sta lassù, non solo al centro dell’attacco, ma anche dell’intera Inter. Per il suo partner, invece, i giochi sono completamente aperti a questo punto. Sia che arrivi Balogun, ora in cima alle preferenze di viale Liberazione, ma occorre che l’Arsenal accetti le condizioni dell’Inter. Sia che arrivi Morata, al momento, però, tutt’altro che caldo. Ma anche se la scelta dovesse cadere su altro profilo, da Beto a Taremi, passando per Scamacca oppure un mister X”.