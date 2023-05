Toloi: “L’Inter può vincere la Champions, ha una rosa forte. L’Atalanta pronta domani”

E poi siete già in Europa, è la sesta volta in sette stagioni.

“È un traguardo importante, non è facile, bisogna avere la giusta mentalità per ottenere questi risultati. Abbiamo un gruppo di ragazzi che lavora tanto, è merito di tutti”.

Tre squadre italiane in finale in Europa .

“È un traguardo importante, sappiamo che nel calcio di oggi è difficile fare tanti anni in una squadra, ma è come se fossi arrivato ieri, ho sempre la stessa motivazione. Gasperini h a sempre creduto molto in me. Sono grato per la fiducia, ho sempre fatto il mio meglio. Mi impegno, lavoro sempre al massimo”.