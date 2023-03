Zanetti: “Benfica? Speriamo di onorare la Grande Inter. Grandi chance per le italiane”

Javier Zanetti , vice presidente dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League di oggi: “Sempre bello essere qui, è la cosa più importante, vuol dire che le cose vanno bene. Il Benfica sta dimostrando di essere all’altezza della competizione, saranno due gare complicate, ai quarti tutti gli avversari possibili sono complicati. Per il calcio italiano è fondamentale, siamo contenti di rappresentarlo. Visto il sorteggio abbiamo tutti grandi possibilità di passare, speriamo di poter essere all’altezza”.

“Due squadre che hanno fatto la storia. Arrivando all’Inter, quando mi raccontavano la storia, parlando con Facchetti, Suarez e Mazzola, abbiamo parlato di quell’impresa col Benfica. Speriamo di onorare al meglio i quarti di finale per arrivare in semifinale”.

Otamendi alla prima non ci sarà. Quanto è importante l’assenza?

“Sono d’accordo, è un leader e lo ha dimostrato ai Mondiali, ha grande personalità, carattere ed esperienza. Una perdita importante per loro, potrebbe essere un vantaggio per noi. Dobbiamo stare attenti, hanno altri che in qualsiasi momento possono inventare la giocata, ma ce la giochiamo. La prepareremo al meglio”.