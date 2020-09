Zanetti: “Messi impossibile col FPF, Inter ora vende e poi compra. Lautaro felice qui, sa che…”

“Se l’Inter era in grado di fare un’offerta per Messi? No. Il nostro mercato passa attraverso opportunità in cui dobbiamo prima vendere e poi comprare perchè c’e’ un regolamento, quello riguardante il fair play finanziario, che deve essere rispettato. La nostra filosofia è questa”. Parla così Javier Zanetti, nell’intervista concessa a TycSports.

“Come lo avrei visto nel campionato italiano? Messi gioca bene ovunque – ha spiegato Zanetti -. Se rimane al Barcellona ha le stesse responsabilita’ e pressioni che troverebbe altrove, giocare per un grande club non e’ mai facile”.

L’ex terzino e capitano dell’Inter si e’ poi soffermato anche su Lautaro Martinez, attaccante argentino che piace a diversi top club europei. “Siamo molto contenti di Lautaro, l’ho visto agli allenamenti ed è molto felice all’Inter – ha sottolineato Zanetti -. Lautaro sa di essere in una grande società e qui sta crescendo molto grazie al grande lavoro del nostro allenatore. Se ci sono possibilità che lasci l’Inter? In questo momento non c’e’ alcuna trattativa”.

“Quando ci sono buoni giocatori e sono cosi’ giovani, e’ normale che gli altri grandi club li seguano – ha aggiunto Zanetti -. Lautaro si sta dimostrando un grande attaccante, sono felice che sia all’Inter e penso che con lui possiamo avere un 9 nella Nazionale argentina per molti anni”, ha concluso il vicepresidente dei nerazzurri.