Zanetti: “A metà anno Suning poteva vendere l’Inter. Sponsor, tifosi: servono 2 anni per…”

Lunga intervista di Pupi a La Nacion: "Sono molto contento di Lautaro. Scudetto? La squadra dopo la CL si è rafforzata e ha reagito"

Marco Astori

Lunga intervista concessa da Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ai microfoni de La Nacion. Pupi ha ripercorso questi due anni della gestione di Antonio Conte, la vittoria dello scudetto, la situazione economica e non solo.

Il progetto Conte?

Questo progetto è iniziato con Conte due anni fa. E dal suo arrivo sono stato molto più vicino alla squadra. All'inizio del mio ruolo, e sempre come vice presidente, mi sono dedicato di più ad altre cose. Non è che non fossi vicino alla zona sportiva, ma l'accento l'ho messo in altri campi. D'altronde ho vissuto questo processo da quando è nato ed è una grande soddisfazione vedere i frutti di tutto questo lavoro. Passando anche attraverso sapori amari che, attenzione, sono fondamentali per crescere. Maturare, migliorare, avere coraggio. E questo gruppo doveva superare quelle fasi negative per prepararsi a vincere, per imparare a vincere.

Intendi aver perso la finale di Europa League ed essere usciti dalla Champions League?

Sì, tutto questo. E aver perso anche alcune partite fondamentali nel campionato italiano lo scorso anno che sono state decisive. Tutti i gruppi, se vogliono davvero crescere, devono attraversare questi momenti e imparare a gestirli. I momenti brutti sono quelli che confermano che quello che stai facendo non è abbastanza. Ora, una volta che hai la diagnosi, devi vedere come risolvi il problema. E questo gruppo ha continuato a crescere, hanno capito che quello che avevano fatto non era abbastanza.

Perché dici che ora sei più vicino al campo sportivo? Perché Antonio Conte ti dà un posto che altri tecnici non ti hanno offerto?

È scomodo parlare di me, ma mi sento un ragazzo molto localizzato. Lo sono sempre stato, e ora di più con responsabilità di leadership. Non vorrei mai essere un ragazzo 'non comune'. Quando sei in un posto ti rendi conto se dall'altra parte c'è armonia o ricettività e a volte no. Ricordo il primo pranzo che ho fatto con Antonio, lui aveva appena firmato: e avevo già capito che stava iniziando qualcosa di carino. Ha un'enorme capacità e molta convinzione di trasmettere le sue idee. Sì, mi ha dato spazio e fiducia per poter essere vicino al gruppo.

In cosa è grande Conte come tecnico?

Principalmente, nella cultura del lavoro. È instancabile. E poi la sua mentalità ha reso un gruppo di giocatori, molti dei quali giovani, consapevoli di poter vincere. Insisteva, soprattutto nelle avversità, a credere in un lavoro. Quell'unico lavoro sarebbe servito come backup. Quando non viene fuori nulla, se c'è un lavoro in background, quel lavoro è quello che può salvarti. Da quando è arrivato non c'è stato giorno in cui non abbia pensato a come migliorare la squadra. I suoi meriti vanno anche oltre la vittoria del titolo dopo un decennio e l'interruzione della striscia positiva della Juve. È stato anche responsabile della valorizzazione dei giocatori, del riposizionamento del club. Ha convinto il gruppo a seguirlo.

Conte, da giocatore e allenatore, ha trascorso 16 anni alla Juventus, grande rivale dell'Inter. Come pensi che lo valutino i fan l'uno dell'altro?

Penso che al tifoso della Juve non dovrebbe piacere per nulla il fatto che abbia portato l'Inter al titolo, niente di meno. Il tifoso nerazzurro, all'inizio, sicuramente lo aveva un po' studiato, ma credo si sia reso conto subito, dal modo di lavorare di Antonio, che si sarebbe dato completamente. Al di là del fatto che Antonio ha giocato tanto per la Juventus, da quando è arrivato all'Inter non è passato giorno senza pesare al 100% su come migliorare la squadra. Qui si dice "ha sostenuto la causa", ha accettato la sfida come un uomo interista al 100%.

Quali sono state le chiavi dello scudetto e i meriti della squadra?

Non aver smesso di crederci. Abbiamo giocato bene la Champions League, ma nelle due partite con lo Shakhtar Donetsk ci è mancato il gol, perché entrambe le volte abbiamo pareggiato 0-0. Ma il gruppo non è rimasto a quei rimpianti, si è rafforzato e ha detto "ora puntiamo tutto sul campionato". E non è stato facile allora, eravamo secondi o terzi, il Milan era fortissimo... Ma la squadra si è rafforzata, si sono ribellati invece di arrendersi.

Quali aspetti calcistici metteresti in evidenza, a parte i gol di Lautaro e Lukaku?

La crescita della fase difensiva è stata molto buona. Il centrocampo dinamico ha aggiunto equilibrio e tutto insieme dava rassicurazioni alla squadra.. E non solo Lauti e Lukaku, perché anche Alexis, una volta superato l'infortunio, è stato fondamentale.

E i tuoi meriti?

Minori. Forse essere sempre al servizio, ma soprattutto nei momenti di difficoltà, perché non tutti sono presenti nei momenti difficili. Lavora in silenzio, allineati su un'unica idea e portala avanti. Diventa una squadra dentro e fuori dal campo. Ho imparato molto tempo fa che per quegli 11 che entrano in campo per lavorare, c'è un'organizzazione che deve aggiustare tutti i dettagli in modo che quegli 11, appunto, debbano solo giocare.

Pensi che l'esplosione dei tifosi domenica in piazza del Duomo sia stata una fuga da tanti mesi senza poter scendere in campo?

Il pubblico manca negli stadi. Immagina quante persone ci avrebbero seguito ovunque in una stagione come questa. Ci stiamo preparando perché all'ultimo appuntamento, in casa contro l'Udinese, almeno qualcuno possa entrare. Comunque, e a modo suo, il tifoso dell'Inter si è fatto sentire da ogni punto di vista. E anche questa è una grande soddisfazione, perché il campionato si vince al di là di tutte le difficoltà che si sono presentate. L'80% dell'organico è stato colpito dal virus. Certo, è successo anche ad altri club, ma all'Inter ne abbiamo sofferto molto. Eravamo l'ultima squadra che ha finito per giocare la scorsa stagione a causa della partecipazione alla finale di Europa League, e con quasi nessuna preseason, subito, la squadra ha iniziato la stagione 20/21. E vedi la squadra: va, va, va e va, e questo grazie al grande lavoro dello staff di Antonio. Il bello di avere un allenatore come Antonio è che ti costringe a rialzarti, a essere migliore. E non parlo solo dei giocatori, ma di tutti quelli che li circondano. Ti costringe, ti chiede. È così che ti rendi conto cosa sei, è così che impari. Per me, dal mio ruolo di leader, è stato molto importante avere un allenatore che mi costringe costantemente ad essere attento ai minimi dettagli.

Ci sono 44 gol tra Lukaku e Lautaro Martínez, fino ad oggi, nella stagione. L'Inter ha il miglior attacco d'Europa?

Abbiamo una delle migliori coppie di attacchi. I due si completano molto bene. Lauti e Lukaku giocano insieme da due anni ormai e ti rendi conto che si sentono a proprio agio, si cercano, si aiutano, si aiutano a vicenda. È bello vederli. E la squadra è importante anche per loro, perché c'è molto lavoro dietro affinché la squadra sappia come trovarti durante le partite. Sembra che giochino a memoria, e può essere vero, ma perché c'è un enorme lavoro dietro.

Come analizzi l'evoluzione di Lautaro?

Sono molto contento di Lautaro. Quando acquisti un giovane giocatore in Argentina, sogni che abbia l'evoluzione che ha subito Lautaro. Siamo andati a cercare un ragazzo di 20 anni e non ci siamo sbagliati. Il primo anno si stava adattando, giocando quando necessario; il secondo anno consolidava e conferma le sue virtù, e questo terzo anno è stato di assoluto rilievo. E qui c'è anche un merito dell'allenatore, perché lo ha sfidato a potenziare se stesso. Ricordi quando Conte disse che sarebbe dipeso da Lautaro per essere un buon giocatore o un giocatore d'élite? Bene, Lauti ha saggiamente preso quei suggerimenti per crescere, per raggiungere l'élite. E stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, che ha ancora tanto da migliorare e da dare. Il top di Lautaro Martínez non si vede ancora. L'Inter gli ha dato il tempo, l'ha accompagnato e lui non l'ha sprecato. Ecco perché mi rende anche molto felice.

L'Inter si è resa conto che in ogni calciomercato ci saranno mille voci intorno a Lautaro?

Quando hai dei buoni giocatori, molto probabilmente vorranno comprarli da te. È così. Lautaro, Lukaku, Barella, qui ci sono tanti giocatori che sono cresciuti di valore e oggi l'Inter ha un patrimonio economico importante. I giovani sono tanti: Alessandro Bastoni ha 22 anni; Hakimi, anche lui 22 anni; Nicolò Barella, 24 anni; Skriniar, 26 anni; Lukaku ha 27 anni, Lautaro 23… Ci sono sei o sette giocatori che oggi, mi chiedo, chi non li vorrebbe nella sua squadra.

Chi è Lukaku fuori dal campo?

Un ragazzo molto disponibile con tutti, generoso. Rilassato, familiare, è uno di quei giocatori che fanno gruppo e sono leader silenziosi.

Suning?

"Per l'Inter sono stati anni molto complicati. Si noti che da quando mi sono ritirato, abbiamo cambiato proprietario tre volte. È molto difficile, quindi, trovare stabilità e affermare un progetto. Per tutto il tempo ti adatti a una nuova proprietà che arriva, con idee diverse, orizzonti diversi. Con un'altra visione. E devi adattarti a tutto questo e competere, da qualche parte perdi. Penso che anche questo titolo arrivi a confermare che se dai continuità a un lavoro, ecco perché sottolineo il ciclo biennale, arrivano i dividendi. Ecco perché il grande merito, non tutto, appartiene a Conte e ai giocatori.

Le voci secondo cui il gruppo cinese Suning stava cercando acquirenti per il club sono state molto difficili da gestire?

È vero che a metà stagione il club potreva essere venduto. Ha attraversato e sta attraversando grandi problemi finanziari. Non siamo gli unici ad avere problemi, ovviamente, perché la pandemia ha generato molti deficit. Ma è vero: come società dobbiamo ancora migliorare. Il lavoro dell'allenatore e dei giocatori è stato molto buono, ed è visibile: finalisti di Europa League e campioni di Serie A in due anni, ma allo stesso tempo il club deve aspirare a qualcosa di più. Il club deve migliorare molti meccanismi, questa è la realtà.

I numeri sono ancora in rosso?

I problemi finanziari continuano. E potrebbero volerci un paio d'anni per ritrovare l'equilibrio. Bisognerà che la gente torni negli stadi, perché tu come istituzione possa accontentare gli sponsor... Solo quando torneremo alla normalità cresceremo di nuovo. Ho letto che il deficit dell'Inter è stato di 102 milioni di euro, e direi anche un po 'di più. Oggi la situazione è complicata, non c'è motivo di nasconderlo, ma almeno, con la felicità di aver vinto il campionato. Anche se questo deve essere il punto di partenza per fare il passo successivo. Dovrebbe essere la base solo se vuoi davvero costruire un progetto che duri nel tempo. Ma dipenderà molto da noi come società sportiva; sarà necessario essere molto chiari sul corso.

E la costruzione del nuovo stadio?

È un argomento di cui si parla da due o tre anni e stiamo ancora aspettando delle definizioni. È un progetto congiunto con il Milan, ma i permessi dipendono dal comune e da una commissione che non finisce mai con la sua analisi. La pandemia, probabilmente, non ha aiutato per tutti gli stop che ha portato.

Come ha preso il tifoso la gestione del club da parte di diverse capitali straniere? Soprattutto in un club che per decenni è stato sinonimo della famiglia Moratti, con Angelo, Massimo...

Il tifoso aspetta, osserva, analizza e quando vede tante cose che non gli piacciono, si fa sentire. E va bene.

La Superlega?

E' durato così poco... La risposta è stata data dal tifoso di calcio. E non solo i tifosi dei 12 club fondatori, ma tutti gli appassionati di calcio. È stato un errore e bisogna imparare dagli errori. Questo è stato un errore, senza dubbio, ma sicuramente aiuterà la FIFA, la UEFA e tutte le principali organizzazioni calcistiche, insieme ai club, a riunirsi e cercare di trovare modi per migliorare il calcio.

Quando il logo è cambiato, molti fan si sono spaventati. Temevano la spersonalizzazione del club.

Molte cose sono state dette, ma il nome non è cambiato. Puoi innovare perché non devi ignorare che il mondo sta cambiando. Ma dove non puoi allontanarti è la tradizione, quello che non puoi mai dimenticare è la tua storia. Non puoi permettere che il passato scompaia. Tutto è accettato tranne quello. La tua identità e i tuoi valori non possono mai essere persi.

Il tifoso può stare tranquillo? Non ci sono cambiamenti in vista?

Non al momento, e spero di no. E se succede qualcosa del genere, ci siederemo sicuramente a discuterne.