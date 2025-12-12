Pronostico Genoa-Inter: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Il miglior attacco del campionato contro la terza peggior difesa. Genoa e Inter potrebbe trasformasi in una match ricco di reti, anche se la cura De Rossi sembra aver portato maggiore solidità in difesa alla squadra ligure. L'Inter - dal canto suo - dopo una sconfitta ha sempre reagito in maniera feroce nella sfida successiva e allora scopriamo insieme le quote relative all'OVER 3.5 per la sfida tra Genoa e Inter. Per gli analisti di Vincitu e Netbet la quota relativa all'OVER 3.5 è di 3.30 mentre sia Betflag che Eurobet propongono una quota di 3.25 per l'OVER 3,5 nel match tra Genoa e Inter.