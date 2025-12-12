fcinter1908 pronostici Pronostico Genoa-Inter: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Genoa-Inter: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol

Pronostico Genoa-Inter: nerazzurri favoriti ma attenzione alla quota gol - immagine 1
Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00. Scopriamo i le quote e la favorita del match
Giovanni Montopoli Direttore 

Non c'è tempo per piangersi addosso. La brutta sconfitta arrivata contro il Liverpool non deve lasciare strascichi in casa nerazzurra, come sottolinea il tecnico interista "dobbiamo essere più forti delle ingiustizie". Non sarà semplice ripartire ma questa squadra ha già dimostrato di saper reagire e riprendere la corsa. Nell'ultimo turno di campionato prima di natale i nerazzurri faranno visita al Genoa di De Rossi per uno scontro che la squadra di Chivu non può permettersi di perdere. Servono punti, punti pesanti per continuare la corsa alle spalle di Milan e Napoli, distanti solamente 1 punto in classifica. Ma chi è il favorito per il match di Marassi? Scopriamo cosa dicono le quote dei principali operatori del settore.

Genoa-Inter, pronostico 2

COMPARAZIONE QUOTE GENOA INTER PRONOSTICO 2
1.52
PIÙ INFO
1.53
PIÙ INFO
1.50
PIÙ INFO
1.53
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Infermeria piena per il tecnico nerazzurro che vede gli ingressi di Calhanoglu e Acerbi che si aggiungono a Dumfries, Darmian e Palacios. La sfida col Genoa rappresenta una chiave di volta importante per i nerazzurri che devono assolutamente mantere il passo in campionato e infastidire la corsa di Napoli e Milan. La squadra di Chivu è indicata come favorita del match di Marassi contro il Genoa, scopriamo le quote per il segno 2 in schedina. Gli analisti di Netbet e Vincitu bancano il segno 2 in schedina a 1.53 mentre gli operatori di Eurobet quotano questa possibilità a 1.50. I bookie di Berflag propongono per il segno 2 in schedina la quota di 1.50

LEGGI ANCHE

Genoa-Inter, pronostico OVER 3.5

COMPARAZIONE QUOTE GENOA INTER PRONOSTICO OVER 3.5
3.25
PIÙ INFO
3.30
PIÙ INFO
3.25
PIÙ INFO
3.30
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 5000€ di bonus sport sul primo deposito + 50€ senza deposito tramite CIE
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il miglior attacco del campionato contro la terza peggior difesa. Genoa e Inter potrebbe trasformasi in una match ricco di reti, anche se la cura De Rossi sembra aver portato maggiore solidità in difesa alla squadra ligure. L'Inter - dal canto suo - dopo una sconfitta ha sempre reagito in maniera feroce nella sfida successiva e allora scopriamo insieme le quote relative all'OVER 3.5 per la sfida tra Genoa e Inter. Per gli analisti di Vincitu e Netbet la quota relativa all'OVER 3.5 è di 3.30 mentre sia Betflag che Eurobet propongono una quota di 3.25 per l'OVER 3,5 nel match tra Genoa e Inter.

Genoa-Inter, dove vederla in tv

—  

Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

 

 

 

Leggi anche
Inter-Liverpool, pronostico marcatore: “Luigi” cosa ti manca? Questa è...
Inter-Liverpool, pronostico risultato esatto: manca “un trofeo importante” un bacheca

© RIPRODUZIONE RISERVATA