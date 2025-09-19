Inter-Sassuolo, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro

Giovanni Montopoli Direttore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 11:12)

Archiviata la parentesi di Champions per i nerazzurri è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. La vittoria di Amsterdam ha restituito all'ambiente un minimo di serenità ma la squadra di Chivu ha bisogno di mettere in cassa punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Nelle prime tre giornata, infatti, la squadra nerazzurra ha raccolto solamente 3 punti, arrivati all'esordio contro il Torino, poi il vuoto. Sconfitta interna con l'Udinese e sconfitta in trasferta contro la Juventus. Domenica al Meazza arriva il Sassuolo, autentica bestia nera dell'Inter.

Inter-Sassuolo pronostico nerazzurri vincenti — La squadra nerazzurra rimane ampiamente la favorita per la vittoria nei 90 minuti contro la formazione di Grosso. L'Inter, complice la vittoria arrivata in Champions League, potrà approcciare nella maniera migliore al delicato match contro i neroverdi. I favori dei pronostici pendono tutti verso la squadra di Chivu che però si troverà di fronte un Sassuolo reduce dalla vittoria interna ottenuta sulla Lazio. La vittoria dell'Inter al termine dei 90 minuti è quotata 1.27 dagli esperti di Starcasinòbet mentre i bookie si Vincitù, Eurobet e Snai bancano questa possibilità a 1.28

Inter-Sassuolo pronostico parziale/finale 2/1 — Se qualcosa ci ha insegnato (come se ce ne fosse bisogno) Juventus-Inter è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Le montagne russe dell'Allianz Stadium rappresentano un monito per la truppa nerazzurra che contro il Sassuolo non dovranno commettere gli errori visti con la Juventus e l'Udinese nel match precedente. Il Meazza, per la formazione emiliana, è da tempo campo amico, dove i neroverdi sono spesso tornati a casa con risultati importanti a corredo. A tal proposito possiamo ipotizzare un possibile ribaltone, questa volta in favore della squadra di Chivu, con gli ospiti che chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco salvo poi capitolare nella ripresa. Ma scopriamo le quote Paziale/finale di Inter-Sassuolo. Questa possibilità è quotata a 22.00 dagli analisti di Snai, cresce invece la quota secondo gli esperti di Vincitù, Stacasinò e Netwin che bancano questa possibilità a 24.00

Inter-Sassuolo, dove vedere la gara in TV — Inter-Sassuolo, sfidavalida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.