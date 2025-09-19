fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Sassuolo: nerazzurri favoriti. Occhio alla quota della rimonta

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Sassuolo: nerazzurri favoriti. Occhio alla quota della rimonta

Pronostico Inter-Sassuolo: nerazzurri favoriti. Occhio alla quota della rimonta - immagine 1
Inter-Sassuolo, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro
Giovanni Montopoli Direttore 

Archiviata la parentesi di Champions per i nerazzurri è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. La vittoria di Amsterdam ha restituito all'ambiente un minimo di serenità ma la squadra di Chivu ha bisogno di mettere in cassa punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Nelle prime tre giornata, infatti, la squadra nerazzurra ha raccolto solamente 3 punti, arrivati all'esordio contro il Torino, poi il vuoto. Sconfitta interna con l'Udinese e sconfitta in trasferta contro la Juventus. Domenica al Meazza arriva il Sassuolo, autentica bestia nera dell'Inter.

Inter-Sassuolo pronostico nerazzurri vincenti

—  

La squadra nerazzurra rimane ampiamente la favorita per la vittoria nei 90 minuti contro la formazione di Grosso. L'Inter, complice la vittoria arrivata in Champions League, potrà approcciare nella maniera migliore al delicato match contro i  neroverdi. I favori dei pronostici pendono tutti verso la squadra di Chivu che però si troverà di fronte un Sassuolo reduce dalla vittoria interna ottenuta sulla Lazio. La vittoria dell'Inter al termine dei 90 minuti è quotata 1.27 dagli esperti di Starcasinòbet mentre i bookie si Vincitù, Eurobet e Snai bancano questa possibilità a 1.28

COMPARAZIONE QUOTE Inter Sassuolo nerazzurri vincenti
1.28
PIÙ INFO
1.28
PIÙ INFO
1.27
PIÙ INFO
1.28
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Sassuolo pronostico parziale/finale 2/1

—  

Se qualcosa ci ha insegnato (come se ce ne fosse bisogno) Juventus-Inter è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Le montagne russe dell'Allianz Stadium rappresentano un monito per la truppa nerazzurra che contro il Sassuolo non dovranno commettere gli errori visti con la Juventus e l'Udinese nel match precedente. Il Meazza, per la formazione emiliana, è da tempo campo amico, dove i neroverdi sono spesso tornati a casa con risultati importanti a corredo. A tal proposito possiamo ipotizzare un possibile ribaltone, questa volta in favore della squadra di Chivu, con gli ospiti che chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco salvo poi capitolare nella ripresa. Ma scopriamo le quote Paziale/finale di Inter-Sassuolo. Questa possibilità è quotata a 22.00 dagli analisti di Snai, cresce invece la quota secondo gli esperti di Vincitù, Stacasinò e Netwin che bancano questa possibilità a 24.00

COMPARAZIONE QUOTE Inter Sassuolo parziale/finale 2/1
24.00
PIÙ INFO
24.00
PIÙ INFO
24.00
PIÙ INFO
22.00
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 300€ bonus, di cui 250€ senza deposito
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
PIÙ INFO
fino a 500€ sul deposito + 500€ sul casinò + 24€ extra
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Sassuolo, dove vedere la gara in TV

—  

Inter-Sassuolo, sfidavalida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

Leggi anche
Ajax-Inter, pronostico marcatore: Dumfries e i rivali di sempre, ma la sorpresa è a centrocampo
Ajax-Inter, pronostico risultato esatto: quota interessante per i nerazzurri a porta inviolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA