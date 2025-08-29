Dopo il brillante debutto nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A per i nerazzurri di Cristian Chivu è tempo di metabolizzare la vittoria e pensare subito al prossimo impegno di campionato, contro l'Udinese. La pioggia di reti che ha travolto il Torino di Baroni è il biglietto da visita per la squadra nerazzurra che vorrà ripetersi contro i friulani per alimentare la fame di successo prima del primo vero big match della terza giornata contro la Juventus
COMPARAZIONE QUOTE
Inter-Udinese, pronostico e quote: nerazzurri super favoriti, e sulla somma reti…
Quote Inter-Udinese, nerazzurri vincenti—
Pronostico abbastanza prevedibile con la vittoria dei nerazzurri favorita nella quote finali. L'Inter dopo aver distrutto il Torino nella prima giornata di campionato affronterà l'Udinese reduce dal pareggio interno per 1 a 1 contro il Verona. Secondo gli esperti di WilliamHill, AdmiralBet e Eurober la vittoria della formazione di Chivu è quotata 1.32 più cauti gli analisti di Betflag che si posizionano subito sotto con una quota di 1.30. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori
Quote Inter-Udinese over 2.5—
La scorpacciata di reti dei nerazzurri potrebbe indicare la via. La squadra di Chivu, come confermato anche nel pre campionato, non lesina in attacco. La doppietta di Thuram e le reti di Lautaro e Bonny (oltre qulla di Bastoni) segnano la rotta. Tutto l'attacco nerazzurro è andato in rete, eccezion fatta per Pio Esposito, squalificato nella prima giornata di campionato. La possibilità che nel match del Meazza vengano segnati più di 3 gol è quotata a 1.60 dagli esperti di Betflag. AdmiralBet si colloca un gradino sotto con una quota di 1.58 cosi come Eurobet a 1.57. Più cauti i bookie di WilliamHill che quotano a 1.55 l'over 2.5
Inter-Udinese, dove vederla—
Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA