Nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie A i nerazzurri di Chivu affronteranno l'Udinese al Meazza

Dopo il brillante debutto nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A per i nerazzurri di Cristian Chivu è tempo di metabolizzare la vittoria e pensare subito al prossimo impegno di campionato, contro l'Udinese. La pioggia di reti che ha travolto il Torino di Baroni è il biglietto da visita per la squadra nerazzurra che vorrà ripetersi contro i friulani per alimentare la fame di successo prima del primo vero big match della terza giornata contro la Juventus

Quote Inter-Udinese, nerazzurri vincenti — Pronostico abbastanza prevedibile con la vittoria dei nerazzurri favorita nella quote finali. L'Inter dopo aver distrutto il Torino nella prima giornata di campionato affronterà l'Udinese reduce dal pareggio interno per 1 a 1 contro il Verona. Secondo gli esperti di WilliamHill, AdmiralBet e Eurober la vittoria della formazione di Chivu è quotata 1.32 più cauti gli analisti di Betflag che si posizionano subito sotto con una quota di 1.30. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Udinese nerazzurri vincenti 1.32 PIÙ INFO 1.30 PIÙ INFO 1.32 PIÙ INFO 1.32 PIÙ INFO

Quote Inter-Udinese over 2.5 — La scorpacciata di reti dei nerazzurri potrebbe indicare la via. La squadra di Chivu, come confermato anche nel pre campionato, non lesina in attacco. La doppietta di Thuram e le reti di Lautaro e Bonny (oltre qulla di Bastoni) segnano la rotta. Tutto l'attacco nerazzurro è andato in rete, eccezion fatta per Pio Esposito, squalificato nella prima giornata di campionato. La possibilità che nel match del Meazza vengano segnati più di 3 gol è quotata a 1.60 dagli esperti di Betflag. AdmiralBet si colloca un gradino sotto con una quota di 1.58 cosi come Eurobet a 1.57. Più cauti i bookie di WilliamHill che quotano a 1.55 l'over 2.5

COMPARAZIONE QUOTE Inter-Udinese over 2.5 1.55 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.58 PIÙ INFO 1.57 PIÙ INFO

Inter-Udinese, dove vederla — Inter-Udinese, sfida valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.