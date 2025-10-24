fcinter1908 pronostici Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato

Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato

Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato - immagine 1
Napoli-Inter, sfida valida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00
Sfida d'alta classifica domani, sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. La squadra di Conte, reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions, deve rialzare la testa e per farlo dovrà vedersela con i nerazzurri di Cristian Chivu che viaggiano a vele spiegate con 7 successi consecutivi tra Serie A e Champions League. Umori diversi alla vigilia ma stessa voglia di affermarsi nel palcoscenico nazionale con i nerazzurri che possono contare anche sulla voglia di rivalsa vista la passata stagione che ha visto trionfare i partenopei dopo un lungo inseguimento in campionato.

Napoli-Inter, risultato esatto 1-1

Importante capire cosa prevarrà in campo nella sfida del Maradona se la voglia di vincere da parte delle due squadre o quella di non farsi male. Una sconfitta per il Napoli aprirebbe una voragine alla luce degli ultimi risultati ottenuti dalla squadra di Conte mentre per quella di Chivu, una sconfitta, potrebbe rappresentare uno stop fisiologico (?) che potrebbe impedire di spiccare quel salto a cui la squadra ambisce. Scopriamo insieme le quote relative al pareggio per 1 a 1. Gli esperti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 6.00 mentre per gli operatori di Betflag e Planetwin quotano il risultato di 1 a 1 a 5.75. Per i bookie di Domusbet il pareggio per 1 a 1 è quotato 5.40.

Napoli-Inter, risultato finale 0-2

Per quanto la voglia di non perdere possa incidere sulla prestazione delle due squadre non si può non considerare il desiderio di rivincita dei nerazzurri di Cristian Chivu che proprio nella passata stagione hanno lasciato punti al Maradona consentendo al Napoli di laurearsi campione d'Italia con un solo punto di vantaggio dopo un finale di stagione rocambolesco. La vittoria dei ragazzi di Cristian Chivu al Maradona appare un risultato non impossibile, allora scopriamo insieme le quote per il 2 a 0 per i nerazzurri. Gli analisti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 12.00 mentre gli esperti di Planetwin, Domusbet e Betflag quotano la vittoria per 2 a 0 dei nerazzurri a 11.00

Napoli-Inter, dove vedere la gara in tv

—  

Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

 

