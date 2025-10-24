Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato

Napoli-Inter, risultato finale 0-2
Per quanto la voglia di non perdere possa incidere sulla prestazione delle due squadre non si può non considerare il desiderio di rivincita dei nerazzurri di Cristian Chivu che proprio nella passata stagione hanno lasciato punti al Maradona consentendo al Napoli di laurearsi campione d'Italia con un solo punto di vantaggio dopo un finale di stagione rocambolesco. La vittoria dei ragazzi di Cristian Chivu al Maradona appare un risultato non impossibile, allora scopriamo insieme le quote per il 2 a 0 per i nerazzurri. Gli analisti di Admiral Bet bancano questa possibilità a 12.00 mentre gli esperti di Planetwin, Domusbet e Betflag quotano la vittoria per 2 a 0 dei nerazzurri a 11.00
Napoli-Inter, dove vedere la gara in tv—
Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
