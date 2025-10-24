Napoli-Inter, pronostico risultato esatto: non è il pareggio il risultato più accreditato

Sfida d'alta classifica domani, sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. La squadra di Conte, reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions, deve rialzare la testa e per farlo dovrà vedersela con i nerazzurri di Cristian Chivu che viaggiano a vele spiegate con 7 successi consecutivi tra Serie A e Champions League. Umori diversi alla vigilia ma stessa voglia di affermarsi nel palcoscenico nazionale con i nerazzurri che possono contare anche sulla voglia di rivalsa vista la passata stagione che ha visto trionfare i partenopei dopo un lungo inseguimento in campionato.