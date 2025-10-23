Pronostico Napoli-Inter: pareggio risultato scontato ma attenzione al segno 2

L'occasione per i nerazzurri di Chivu è ghiotta. L'Inter ha sul piatto la possibilità di poter infierire sulla squadra che la scorsa stagione ha scucito dalla maglie nerazzurre il tricolore numero 20. Una rivincita importante per l'Inter che non poco ha patito "lo sgarbo" dei partenopei, laureatisi campioni d'Italia con un punto di vantaggio. Scopriamo le quote per la vittoria dell'Inter nella sfida di sabato. Il segno 2 è quotato a 2.40 dagli operatori di Betsson e Eurobet mentre gli analisti di Netbet e Vincitu bancano questa possibilità a 2.38.