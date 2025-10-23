La gara più attesa dell'ottava giornata di campionato è sicuramente la sfida tra Napoli e Inter che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I campioni d'Italia in carica sono reduci dalla doppia batosta tra campionato e Champions mentre la formazione di Chivu arriva alla sfida con il vento in poppa dopo le due vittorie ottenute in trasferta sul campo della Roma e dell'Union Saint Gilloise. Gara apertissima tra due delle pretendenti al titolo che arrivano alla gara con umori diversi.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Napoli-Inter: pareggio risultato scontato ma attenzione al segno 2
Umori diversi per le due squadre che sabato alle 18.00 scenderanno in campo con la voglia di dare un segnale importante al campionato. Il Napoli vuole rialzare la testa dopo i due scivoloni mentre i nerazzurri cercheranno di allungare la striscia vincente. La voglia di vincere ma soprattutto quella di non perdere potrebbe rappresentare da stella polare ed è per questo che un pareggio non sarebbe accolto nel peggiore dei modi dalle due pretendenti. Scopriamo insieme le quote della sfida. Il segno X viene quotato a 3.25 dagli operatori di Betsson mentre gli esperti di Vincitu e Netbet bancano questa possibilità a 3.20. Gli analisiti di Eurobet quotano questa possibilità a 3.15
Napoli-Inter, risultato finale 2
L'occasione per i nerazzurri di Chivu è ghiotta. L'Inter ha sul piatto la possibilità di poter infierire sulla squadra che la scorsa stagione ha scucito dalla maglie nerazzurre il tricolore numero 20. Una rivincita importante per l'Inter che non poco ha patito "lo sgarbo" dei partenopei, laureatisi campioni d'Italia con un punto di vantaggio. Scopriamo le quote per la vittoria dell'Inter nella sfida di sabato. Il segno 2 è quotato a 2.40 dagli operatori di Betsson e Eurobet mentre gli analisti di Netbet e Vincitu bancano questa possibilità a 2.38.
Napoli-Inter, dove vedere la partita in TV—
Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA