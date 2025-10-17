L'Inter riprende il suo cammino in campionato e - dopo la seconda sosta per gli impegni delle nazionali - all'Olimpico i nerazzurri di Chivu dovranno vedersela con la Roma di Gasperini, momentaneamente prima in classifica a pari punti con il Napoli di Conte. Sfida affascinante tra le due squadre e un bel banco di prova per l'Inter che vorrà confermare quanto di buono ha fatto vedere prima della pausa.
COMPARAZIONE QUOTE
Roma-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme ma attenzione al gol su palla inattiva
Roma-Inter, marcatore Bonny
Contro la Cremonese è risultato decisivo con tre assist e un gol. Bonny si è calato immediatamente nel progetto Inter e - complice l'assenza certa di Thuram - dovrebbe essere proprio lui il principale indiziato per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez. Il francese è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e con Chivu ha preparato al meglio il suo impiego contro i giallorossi. La rete nella sfida contro la Roma dell'ex Parma è quotata a 4.00 dagli esperti di Netbet. I bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 3.90 mentre più cauti gli operatori di Admiral Bet a 3.75 e Eurobet con una quota pari a 3.60.
Roma-Inter, marcatore Akanji
Arrivato per sopperire alla partenza di Pavard l'ex City sembra un navigato nerazzurro. Chivu gli ha consegnato immediatamente una maglia da titolare contro la Juventus e lo svizzero si è cucito i gradi di leader difensivo. Pericoloso in diverse occasioni Akanji è alla ricerca di una rete importante con i nerazzurri in palcoscenico come quello dell'Olimpico, che da sempre esalta i talenti nerazzurri. La rete di Akanji è quotata a 22.00 dagli esperti di Eurobet mentre i bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 18.50. Gli analisti di Admiral Bet quotano la rete dello svizzero a 15.50 mentre più cauti quelli di Netbet con una quota pari a 15.00
Roma-Inter, dove vederla in TV—
Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA