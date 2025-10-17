fcinter1908 pronostici Roma-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme ma attenzione al gol su palla inattiva

Roma e Inter l’una contro l’altra in uno degli anticipi del sabato in Serie A: ecco le quote sui possibili marcatori nella sfida dell'Olimpico
L'Inter riprende il suo cammino in campionato e - dopo la seconda sosta per gli impegni delle nazionali - all'Olimpico i nerazzurri di Chivu dovranno vedersela con la Roma di Gasperini, momentaneamente prima in classifica a pari punti con il Napoli di Conte. Sfida affascinante tra le due squadre e un bel banco di prova per l'Inter che vorrà confermare quanto di buono ha fatto vedere prima della pausa.

Roma-Inter, marcatore Bonny

3.75
PIÙ INFO
3.90
PIÙ INFO
3.60
PIÙ INFO
4.00
PIÙ INFO
Contro la Cremonese è risultato decisivo con tre assist e un gol. Bonny si è calato immediatamente nel progetto Inter e - complice l'assenza certa di Thuram - dovrebbe essere proprio lui il principale indiziato per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez. Il francese è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e con Chivu ha preparato al meglio il suo impiego contro i giallorossi. La rete nella sfida contro la Roma dell'ex Parma è quotata a 4.00 dagli esperti di Netbet. I bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 3.90 mentre più cauti gli operatori di Admiral Bet a 3.75 e Eurobet con una quota pari a 3.60.

Roma-Inter, marcatore Akanji

15.50
PIÙ INFO
18.50
PIÙ INFO
22.00
PIÙ INFO
15.00
PIÙ INFO
Arrivato per sopperire alla partenza di Pavard l'ex City sembra un navigato nerazzurro. Chivu gli ha consegnato immediatamente una maglia da titolare contro la Juventus e lo svizzero si è cucito i gradi di leader difensivo. Pericoloso in diverse occasioni Akanji è alla ricerca di una rete importante con i nerazzurri in palcoscenico come quello dell'Olimpico, che da sempre esalta i talenti nerazzurri. La rete di Akanji è quotata a 22.00 dagli esperti di Eurobet mentre i bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 18.50. Gli analisti di Admiral Bet quotano la rete dello svizzero a 15.50 mentre più cauti quelli di Netbet con una quota pari a 15.00

Roma-Inter, dove vederla in TV

Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

