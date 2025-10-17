Roma-Inter, pronostico marcatori: Bonny cerca conferme ma attenzione al gol su palla inattiva

Contro la Cremonese è risultato decisivo con tre assist e un gol. Bonny si è calato immediatamente nel progetto Inter e - complice l'assenza certa di Thuram - dovrebbe essere proprio lui il principale indiziato per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez. Il francese è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e con Chivu ha preparato al meglio il suo impiego contro i giallorossi. La rete nella sfida contro la Roma dell'ex Parma è quotata a 4.00 dagli esperti di Netbet. I bookie di Vincitu bancano questa possibilità a 3.90 mentre più cauti gli operatori di Admiral Bet a 3.75 e Eurobet con una quota pari a 3.60.