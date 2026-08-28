Le quote dei principali operatori per la vittoria dell’Inter e per una sfida con almeno tre gol complessivi

Giovanni Montopoli
Simonelli

VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"

Dopo il convincente 4-1 rifilato al Monza nella prima giornata, l’Inter affronta la prima trasferta del suo campionato. Domenica 30 agosto alle 20.45 i nerazzurri saranno di scena alla Unipol Domus contro il Cagliari, reduce a sua volta da un esordio positivo grazie al successo per 1-0 sul campo del Parma. Una sfida quindi tra due squadre a punteggio pieno, con l’Inter che parte con i favori del pronostico e vuole arrivare al successivo appuntamento con il Napoli senza lasciare punti per strada.

Cagliari-Inter, vittoria Inter

CAGLIARI-INTER PRONOSTICO VITTORIA INTER
StarVegas
1.42
PIÙ INFO
PokerStars
1.44
PIÙ INFO
Vincitu
1.44
PIÙ INFO
Eurobet
1.45
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il mercato vede l’Inter nettamente favorita nella trasferta di Cagliari, con valori molto ravvicinati tra i diversi operatori. La quota più alta per il segno 2 è quella proposta da Eurobet a 1.45, mentre PokerStars e Vincitu si attestano entrambe a 1.44. Leggermente più bassa la valutazione di StarVegas, che offre la vittoria nerazzurra a 1.42. Una forbice quindi piuttosto contenuta, tra 1.42 e 1.45, che fotografa un pronostico abbastanza uniforme da parte dei bookmaker sulla squadra nerazzurra.
cagliarinterpronostico

Cagliari-Inter, pronostico over 2.5

CAGLIARI-INTER PRONOSTICO OVER 2.5
StarVegas
1.85
PIÙ INFO
PokerStars
1.85
PIÙ INFO
Vincitu
1.86
PIÙ INFO
Eurobet
1.87
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
PIÙ INFO
PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
PIÙ INFO
Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Gli operatori si mostrano piuttosto allineati anche sul mercato relativo al numero complessivo di gol. L’Over 2.5, quindi almeno tre reti totali nel corso di Cagliari-Inter, viene proposto a 1.87 da Eurobet, che offre la quota più alta tra quelle analizzate. Subito dietro Vincitu a 1.86, mentre StarVegas e PokerStars si attestano entrambe a 1.85.

Cagliari-Inter, dove vederla in tv

Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti