Cagliari-Inter, pronostico e quote: nerazzurri favoriti, occhio all’Over 2.5
Cagliari-Inter, pronostico e quote: nerazzurri favoriti, occhio all’Over 2.5
Le quote dei principali operatori per la vittoria dell’Inter e per una sfida con almeno tre gol complessivi
Giovanni Montopoli
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Dopo il convincente 4-1 rifilato al Monza nella prima giornata, l’Inter affronta la prima trasferta del suo campionato. Domenica 30 agosto alle 20.45 i nerazzurri saranno di scena alla Unipol Domus contro il Cagliari, reduce a sua volta da un esordio positivo grazie al successo per 1-0 sul campo del Parma. Una sfida quindi tra due squadre a punteggio pieno, con l’Inter che parte con i favori del pronostico e vuole arrivare al successivo appuntamento con il Napoli senza lasciare punti per strada.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il mercato vede l’Inter nettamente favorita nella trasferta di Cagliari, con valori molto ravvicinati tra i diversi operatori. La quota più alta per il segno 2 è quella proposta da Eurobet a 1.45, mentre PokerStars e Vincitu si attestano entrambe a 1.44. Leggermente più bassa la valutazione di StarVegas, che offre la vittoria nerazzurra a 1.42. Una forbice quindi piuttosto contenuta, tra 1.42 e 1.45, che fotografa un pronostico abbastanza uniforme da parte dei bookmaker sulla squadra nerazzurra.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Gli operatori si mostrano piuttosto allineati anche sul mercato relativo al numero complessivo di gol. L’Over 2.5, quindi almeno tre reti totali nel corso di Cagliari-Inter, viene proposto a 1.87 da Eurobet, che offre la quota più alta tra quelle analizzate. Subito dietro Vincitu a 1.86, mentre StarVegas e PokerStars si attestano entrambe a 1.85.
Cagliari-Inter, dove vederla in tv
Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.